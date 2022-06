Perugia, false generalità per sfuggire ai controlli: incastrato dai tanti alias

Potrebbe essere la sceneggiatura di uno sketch comico, quando in realtà è uno dei tanti casi di false dichiarazioni sulla propria identità.

Un cittadino del Gambia di 37 anni, difeso dall’avvocato Alessia Arcangeli, è finito sotto processo “perché dichiarava falsamente” a due agenti della Polizia di Stato “di chiamarsi Singat Samba, nato l’11 luglio del 1985”, quando in realtà si chiamava in tutt’altro modo ed era nato l’11 maggio del 1985.

I poliziotti avevano scoperto l’inganna in quanto il soggetto era già inserito nella lista delle persone con precedenti di polizia o fermate per controlli. E anche in quelle occasioni aveva fornito false identità. Tanto che nel procedimenti gli è stata contestata la recidiva, specifica e infraquinquennale.