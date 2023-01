LA CITTA' DEI BAMBINI | Tre nuovi eventi per l'infanzia, il vice-sindaco Tuteri: "Più laboratori di lettura e creatività. Più rapporto figli-genitori"

Il quadro delle attività extrascolastiche riservate all’infanzia si arricchisce di tre nuovi progetti. La giunta, infatti, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tuteri, ha approvato la delibera con cui si dà formalmente il via libera alle seguenti iniziative. La prima consiste in laboratori aperti alle bambine ed ai bambini della città, con momenti di lettura e con la realizzazione di percorsi laboratoriali con allestimenti di luce e angoli della costruttività. Si tratterà di quattro incontri che si terranno, di norma, nell’ultimo sabato dei mesi da gennaio ad aprile e che andranno in scena presso la nuova biblioteca degli Arconi in centro storico. L’iniziativa fa seguito al grande successo ottenuto a fine novembre dall’evento “Cura e diritto”, svoltosi presso la rocca Paolina cui hanno partecipato circa 250 utenti, tra bambini e genitori.

La seconda attività proposta concerne un percorso di accompagnamento alla funzione genitoriale presso il nido per l’infanzia “Peter Pan”: sono previsti momenti di scambio, gioco ed esperienze all’insegna della condivisione, con il fine di costruire una forte alleanza con le famiglie e sostenerle nella loro crescita genitoriale. Infine i bambini e le bambine delle scuole perugine saranno coinvolte nell’organizzazione del “Centro di riciclo e riuso creativo” all’interno degli spazi di proprietà comunale a Colle Umberto. Il progetto prevede di organizzazione momenti di formazione con le educatrici che costituiranno il primo nucleo del centro e che concorreranno al recupero e allestimento dello spazio destinato e dei relativi materiali.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – è di potenziare l’offerta delle attività extrascolastiche dedicate ai nostri bambini e bambine. Si tratta di progetti che puntano a rendere i bimbi veri protagonisti delle azioni proposte e, nel contempo, di fargli conoscere luoghi e spazi della città, favorendone il rispetto e la cura. Idee che sono al centro dell’outdoor education, sistema che abbiamo attivato, grazie al contributo della fondazione Perugia, presso la scuola dell’infanzia “Il Tiglio”, ma che abbiamo l’ambizione di estendere progressivamente a tutte le altre scuole perugine. Infine un’attenzione particolare vogliamo dedicarla all’educazione genitoriale, che rappresenta un elemento di centralità nell’ambito della crescita e dello sviluppo dei nostri ragazzi”.