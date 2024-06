I carabinieri di Perugia hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, in flagranza di reato, un 33enne, di origini tunisine, con precedenti di polizia.

Durante i controlli l’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa. I carabinieri hanno atteso che il 33enne tornasse a casa e lo hanno arrestato.