Perugia, evade dai domiciliari e finisce in ospedale per abuso di alcol e droghe: arrestato

Era agli arresti domiciliari, ma finisce in ospedale per abuso di alcol e droga e crea disordini in reparto, fino all'arrivo della POlizia.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono dovuti intervenuti presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” dopo che il personale del 118 aveva ricoverato una persona in stato confusionale.

Una volta in ospedale l'uomo, un 40enne italiano, ha iniziato a creare scompiglio, calmandosi solo all'arrivo dei poliziotti.

Dall'accertamento dellidentità è emerso che l'uomo era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia ed evasione dal 1° giugno.

Per il 40enne sono scattate di nuovo le manette e dopo l'udienza di convalida è stato rimesso agli arresti domiciliari.