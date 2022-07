Perugia, evade dai domiciliari e crea scompiglio all'ospedale: arrestato

Era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, ma la Polizia lo ha trovato all’ospedale di Perugia dove era stato portato dopo un malore per abuso di alcol e droga.

Una volta al Santa Maria della Misericordia, infatti, l’uomo ha iniziato a creare scompiglio all’interno del reparto, tanto che il personale sanitario ha dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta calmato e identificato, gli agenti hanno rilevato che il soggetto era evaso dai domiciliari, misura applicata il 1° giugno, e hanno avvisato il magistrato di turno che ha applicato nuovamente la misura.

La denuncia per evasione è poi stata inoltrata al magistrato di Sorveglianza che ha revocato i domiciliari e ripristinato la detenzione in carcere, dove gli agenti di Polizia lo hanno accompagnato nella giornata di ieri.