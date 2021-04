Esce fuori strada con l'auto, muore a 22 anni

E' morto sul colpo, a 22 anni, il conducente di un'utilitaria finita fuori strada nella tarda serata di oggi, sabato 3 aprile. L'incidente si è verificato in località Prati, tra Pilonico Materno e Castiglione della Valle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere il giovane automobilista, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.