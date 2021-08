L'allarme a Santa Lucia, ricerche in corso per ritrovare una donna di 74 anni

Anzana esce di casa e scompare nel nulla. Allarme a Santa Lucia intorno all'ora di pranzo di sabato 7 agosto. I vigili del fuoco di Perugia e la polizia sono entrati subito in azione: ricerche in corso per ritrovare una 74enne.

Notizia in aggiornamento