Perugia, entra nell'auto e minaccia il proprietario: "Dammi i soldi o dico che mi hai aggredita". Arrestata

Entra nell'auto e minaccia il conducente: "Dammi i soldi o chiamo la Polizia e dico che mi hai aggredito". Dopo aver consegnato 160 euro, però, l'automobilista ha chiamato gli agenti e dopo una ricerca la donna è stata rrestata.

La vittima ha raccontato alla polizia di essersi fermato con l'auto a bordo strada per leggere dei messaggi sul cellulare, quando all'improvviso una donna ha aperto la portiera e si è sdeuta sul sedile del lato dle passeggero.

La donna lo ha subi minacciato per farsi consegnare del denaro, altrimenti lo avrebe denunciato per violenza alle forze dell'ordine. L'uomo ha consegnato 160 in contati e poi i due si sono recati presso un bancomat. Quando il distributore di denaro non ha ergoato soldi per il superamento del liomite giornaliero di prelievo, la donna se n'è andata.

Dopo aver ascoltato il racconto dell'uomo, gli agenti hanno perlustrato la zona e, sulla base della descrizione delle vittima, hanno rintracciato la donna.

Priva di documenti, è stata accompagnata presso gli uffici della Questura per procedere alla sua identificazione. Classe 1997, di origini albanesi, è risultata gravata da un provvedimento di espulsione eseguito circa un anno fa.

Sottoposta a perquisizione, nella sua borsa sono stati trovati i documenti di circolazione del veicolo di proprietà del 40enne oltre ad un portafoglio contenente documenti di identità e altri titoli di un’altra persona unitamente alla somma di oltre mille euro in contanti.

Alla richiesta dei poliziotti di fornire informazioni sul possesso dei documenti e del danaro, la 25enne ha risposto di non sapere come fossero finiti nella sua borsa.

Riconosciuta dalla vittima, la donna è stata arrestata per estorsione e per violazione del divieto di reingresso in Italia a seguito di espulsione.