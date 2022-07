Lacugnano-San Sisto, ancora un incidente. I residenti: "Rotatoria, ancora in attesa dopo le promesse"

La zona è sempre quella, l'incrocio che immette sulla strada Lacugnano-San Sisto. Questa mattina l'ennesimo incidente, nei pressi delle scuole elementari. Uno scontro tra due auto senza particolari conseguenze se non per la circolazione, lungo un'arteria che ha assunto un ruolo sempre più centrale nella viabilità cittadina, pur non avendone le caratteristiche. Una circostanza ben nota anche al Comune di Perugia che ha nella manica l'asso di un progetto per la sua riqualificazione e la sostituzione dell'incrocio, da sempre problematico, con una rotatoria. Ma, promesso e presentato, lamentano i residenti, non si è avuto più notizie del progetto, nonostante le attese annunciate non sarebbero dovute essere particolarmente lunghe.

E, dicono ancora i residenti, nel frattempo, il paese, come San Sisto, è stato interessato dagli interventi di bitumazione. Almeno per il momento.