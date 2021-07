Nomine & Poltrone | Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia: tutti i nomi

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia. Tutti espressione della lista “Architetti in Movimento”, gli undici componenti formano un Consiglio contraddistinto da un maggioranza al femminile. In questa prima seduta il nuovo Consiglio ha confermato nella sua carica il Presidente uscente Marco Petrini Elce, Il Tesoriere Paolo Moressoni continuerà a svolgere tale carica affiancando alla doppia Vice-Presidenza il collega Emanuele Tini. A quest’ultimo è subentrata, per la carica di Segretario, Giulia De Leo. Funzionali all'importante programma di lavori che questo Consiglio intenderà perseguire, molti altri sono stati gli incarichi e le deleghe assegnate ai restanti consiglieri Alessandro Bonci, Bruno Gori, Federica Del Zoppo, Emanuela Veschi, Eleonora Dottorini, Rosaria Catana e Virna Venerucci. Sarà un mandato contraddistinto dal lavoro e dalla volontà di apertura e dialogo con tutti gli iscritti e tutti gli interlocutori istituzionali.?