INVIATO CITTADINO Dopo anni di degrado e di lavori incompiuti, finalmente... ci pensa il cantiere comunale alle scalette

ELCE, via Mariano Piervittori… ultimo atto. Ci pensa il Cantiere Comunale a scrivere la parole fine su una storia infinita. Cala il sipario sulle scalette che portano il nome dell’autore del sipario storico del Morlacchi: quello che racconta il ritorno a Perugia di Biordo Michelotti in una città tra reale e metafisico. Quella bretella composta di scalette disastrate, sconnesse pericolose, avevano visto diversi tentativi di riqualificazione. Tutti interrotti [Elce. Scalette di Via Piervittori… la grande incompiuta. Iniziato da mesi e mai terminato (perugiatoday.it)].

Dopo anni di proteste e degrado, a lavori più volte iniziati e sempre abortiti, ci ha messo mano il cantiere comunale [Completamento dei lavori in via Mariano Piervittori, le ripide scalette che mettono in comunicazione via Annibale Vecchi e via fratelli Purgotti (perugiatoday.it)] e pare che siamo prossimi alla fine. Resta qualche minima finitura e poi i residenti di via fratelli Purgotti, via Calindri, San Galigano potranno percorrerle in sicurezza.