Perugia, è ricercato e passeggia per strada: catturato e rinchiuso in carcere

Catturato e rinchiuso in carcere. La polizia di Perugia ha dato esecuzione a un provvedimento di ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali di questa Procura nei confronti di un 33enne, irregolare sul territorio nazionale e con all'attivo numerosi precedenti polizia. L'uomo dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione, oltre alla multa di 900 euro per il reato furto aggravato in concorso.

Il 33enne è stato individuato durante un controllo. Alla vista della volante ha provato a dileguarsi, ma non è andato lontano. Bloccato, identificato e portato a Capanne.