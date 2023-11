Perugia, intossicati dai funghi: corsa in ospedale

Due famiglie in ospedale dopo aver mangiato dei funghi. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. Secondo la ricostruzione del quotidiano sono arrivati al Pronto soccorso di Perugia in preda a dolori gastrointestinali. Tra loro anche un bambino. Sono stati soccorsi e sottoposti a lavanda gastrica. I medici, specifica il Corriere, hanno proceduto in contatto continuo con il centro antiveleni di Pavia. Gli adulti sono stati dimessi poco dopo, il bimbo è ricoverato in pediatria. Le analisi del minorenne sono state inviate all'ospedale Bambin Gesù di Roma.