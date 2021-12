Perugia, dorme senza motivo al Pronto Soccorso e agli agenti dice di chiamarsi come i personaggi dei cartoni animati

Pernotta la Pronto Soccorso dell'ospedale di Perugia e ai poliziotti dice di chiamarsi come i personaggi dei cartoni animati: 26enne denunciato per false generalità a pubblico ufficiale.

E' successo al Santa Maria della Misericordia. Il ragazzo, portato in Pronto Soccorso per delle cure mediche e dimmesso senza giorni di prognosi, ha deciso di rimanere a dormire nella sala d'attesa. Per tutta la notte. La mattina dopo, al cambio turno, gli operato dell'ospedale hanno ritrovato il 26enne, che si è rifiutato di andare via. Così hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno provato a identificare il giovane, ma lui ha detto di chiamarsi 'come un noto cartone animato', scrive la Questura di Perugia. I poliziotti non hanno gradito e lo hanno portato in Questura per la vera identificazione. E qui una seconda sorpresa. "Esaminando l’elenco dei suoi “alias” è stato possibile riscontrare che era solito identificarsi con nomi utilizzati nei cartoni animati e in altri personaggi di fantasia", spiega la polizia di Perugia.

Per il 26enne è scattata la denuncia.