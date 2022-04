Incidenti a Ponte San Giovanni e a Centova, feriti lievi

Due incidenti stradali a poca distanza di tempo sulle strade di Perugia. Uno in via Manzoni, a Ponte San Giovanni, a poca distanza dallo svincolo della quattro corsie. Nello scontro tra due auto, è rimasta lievemente ferita una persona.

Soccorso dal 118 anche il conducente di uno scooter, rimasto coinvolto nell'altro incidente in viale Centova, all'interno della rotatoria in corrispondenza dell'ingresso sul Raccordo. In entrambi i casi la dinamica è in fase di ricostruzione.