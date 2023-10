Perugia, donna scippata all'uscita dal cimitero. Rapinatore in fuga a bordo dell'auto guidata dal complice

Donna gettata a terra al cimitero e derubata della borsa. È successo nel fine settimana al camposanto di Sant’Andrea di Agliano, dove in tanti si sono recati a portare un saluto ai propri cari lì sepolti o per andare a sistemare le tombe in occasione della prossima ricorrenza dei defunti.

Le persone che stavano sistemando i fiori e ripulendo le lapidi, ad un certo punto, hanno sentito una donna urlare e chiedere aiuto, nei pressi dell’ingresso principale del cimitero. Subito accorsi hanno trovato la signora per terra, agitata e spaventata, che raccontava loro di aver appena subito un’aggressione e il furto della borsa da parte di una persona che era comparsa all’improvviso alle sue spalle.

Lo scippatore è stato visto allontanarsi di corsa per salire su un’automobile che lo attendeva lungo la strada e fuggire. La borsa, senza il portafoglio, è stata trovata poco lontano, gettata a bordo strada.