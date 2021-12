"Aiutatemi mio marito mi ha picchiato perchè non ho preparato la cena": era tutta una balla frutto dell'alcol, denunciata 56enne

"Sono stata massacrata di botte da mio marito perchè non gli ho preparato la cena": una donna di 56 anni ha lanciato l'allarme alla Questura chiedendo un intervento. Immediatamente una Volante della Questura di Perugia è giunta sul posto. Ma gli agenti hanno capito subito che qualcosa non quadrava: appena arrivati hanno visto la donna affacciata alla finestra mentre fumava una sigaretta, l'appartamento tenuto con cura e nessun segno di violenza sul volto e sul corpo della signora che, nonostante tutto, confermava di essere stata pestata.

Gli agenti, a quel punto, hanno sentito anche la versione del marito che, nel frattempo, dormiva sul divano. L’uomo ha dichiarato di avere dei problemi con la moglie e che la stessa, qualche ora prima, aveva richiesto l’intervento di un’altra pattuglia per lo stesso motivo. Anche in quel caso, i poliziotti avevano constatato che non c’era stata alcuna lite. Per ulteriori verifiche la Polizia ha chiesto l'intervento del 118; i sanitari hanno rilevato lo stato di alterazione psicofisica da alcolici da parte della donna. A quel punto, visto che era stata una menzogna, la 56enne è stata denunciata in stato di libertà per il reato di procurato allarme.