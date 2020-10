Perugia, trovata morta in casa a 30 anni: indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna di 30 anni è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi (giovedì 1 ottobre) all'interno di un'abitazione a Perugia, nella frazione di Ponte Felcino. A scoprirlo è stato un conoscente della donna, che ha poi avvisato la polizia poi intervenuta sul posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda la causa del decesso l'ipotesi al momento sarebbe quella di un malore (anche se non è esclusa l'overdose), ma sono in corso le indagini e qualche elemento in più potrebbe arrivare dall'autopsia che sarà presumibilmente disposta dal magistrato.