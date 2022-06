Meccanico abusivo, donate ai vigili del fuoco di Perugia le attrezzature confiscate dalla Finanza

Sono state donate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia le attrezzature meccaniche di un autotrasportatore e riparatore che avrebbe esercitato abusivamente la sua attività. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, emesso dalla Camera di Commercio locale, a seguito del sequestro amministrativo effettuato a ottobre 2020 nei confronti di un cittadino italiano che esercitava senza le prescrizioni di legge, l'attività di meccanico

In particolare, l’operazione di servizio, avviata d’iniziativa dalle Fiamme Gialle bassanesi con un primo accesso presso un capannone industriale a Mussolente, ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo ponti di sollevamento auto, macchine per il montaggio/smontaggio gomme ed altra varia strumentazione impiegata per l’esercizio di autoriparatore e di segnalare il trasgressore alla competente Camera di Commercio di Vicenza.

La Camera di Commercio ha concluso l’iter amministrativo con un provvedimento di confisca e la contestuale destinazione delle attrezzature mediante l'alienazione. Beneficiario della confisca, come detto, in accordo con l'autorità giudiziaria, è stato il comando dei vigili del fuoco di Perugia che potrà utilizzare la strumentazione le riparazioni dei propri mezzi di soccorso.