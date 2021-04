Controlli, era stato espulso ma non se ne era andato: era a spasso in Piazza V. Veneto

In teoria era stato espulso dall'Umbria e dal Paese il 30 marzo scorso (se ne sarebbe dovuto andare entro il 6 aprile) in pratica però era rimasto a Perugia continuando ad ignorare il provvedimento del Questore. Ma il suo status da clandestino è durato pochi giorni: infatti grazie ai controlli interforze è stato di nuovo beccatto in Piazza Vittorio Veneto dai militari dell'Esercito e dai Carabinieri di Perugia che ormai pattugliano regolarmente Fontivegge. Per un 25enne tunisino, senza fissa dimora, disoccupato, già noto ai Carabinieri, è scattata una nuova denuncia ed è stato avviato l'iter per l'espulsione stavolta con tanto di accompagnamento alle frontiere.