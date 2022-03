"Assalto" al mimimetrò: danneggiati ascensore e scale mobili del Pincetto, decine di segnalazioni

Ha un volto e un nome il presunto responsabile dell’interruzione di funzionamento dell’ascensore inclinato del Pincetto. I fatti risalgono ai primi giorni di febbraio quando i tecnici addetti alla sicurezza della Minimetrò sono costretti ad intervenire per avviare la manovra di emergenza ovvero riportare al piano di sbarco, l’ascensore inclinato che collega la stazione di arrivo del Minimetrò a piazza della Rupe. Erano entrati in funzione i dispositivi di sicurezza dell’impianto per la segnalata interruzione del funzionamento a causa di anomalie della porta cabina.

Le verifiche necessarie al riavvio in sicurezza dell’impianto richiedono diverse ore di lavoro tanto che il servizio aveva subito un’interruzione di tre ore e il fatto era denunciato alla Polizia Locale che, dopo aver visionato le immagini di sorveglianza aveva individuato un minorenne come possibile autore.

I giovani, che nel frattempo passeggiavano su corso Vannucci, sono stati identificati dagli agenti della Polizia Locale con il supporto dei colleghi del Reparto Territoriale. Il presunto responsabile del fatto è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.

La società Minimetrò, cosi come l’assessore Luca Merli, hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti e per la continua e proficua collaborazione assicurata dalla Polizia Locale nel far fronte a preoccupanti episodi di vandalismo che, per lo più nel fine settimana, vedono protagonisti giovani e giovanissimi adolescenti.

Sabato scorso, inoltre, due ragazzi sono stati sanzionati per essere entrati alla stazione Pincetto accodandosi a degli amici muniti di biglietto, mentre sono complessivamente una decina i minorenni che l’Ufficio Sicurezza Urbana ha proceduto a segnalare all’autorità giudiziaria minorile in quanto autori di danneggiamenti allo stesso ascensore inclinato, alle scale mobili ed ai tornelli posti ai varchi di ingresso e uscita delle stazioni Minimetro, nel tentativo di forzarli e superarli senza obliterare il biglietto.

Ad uno di loro, trovato in possesso di modica quantità di hashish, è stato segnalato alla Prefettura per le sanzioni di competenza.

“Credo che sia opportuno - dichiara l’assessore alla sicurezza Luca Merli - aumentare l’attenzione su questi continui episodi vandalici adottati da minorenni che sono frutto di un disagio giovanile di cui, insieme alle famiglie, dobbiamo farci carico. Due anni di pandemia - prosegue Merli - hanno acuito situazioni personali e famigliari, dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, specchio del futuro della nostra società e della qualità della vita nelle nostre città”.