A Natale adotta un "Cuscino del Cuore" per combattere i tumori femminili: il progetto di "Un'idea per la vita Onlus"

Adottare, acquistandolo con una offerta, un cuscino fatto a mano da volontarie perugine - per l'arredo della casa - per aiutare la ricerca contro il cancro. Il progetto “Cuscino del Cuore" è stato promosso della onlus "Un'idea per la vita" che si occupa da tempo della prevenzione delle malattie oncologiche femminili.

In collaborazione con “Il Gomitolo” di Perugia, sono stati realizzati a mano dei cuscini creativi da tante volontarie, le cosiddette “cuscinose” coordinate da Daniela Terradura, Antonietta Terradura e Stefania Moia. Tutte le volontarie, a partire dal mese di febbraio 2022, si sono riunite l’ultimo martedì del mese per lavorare a maglia o all’uncinetto realizzando pezzi unici ed inimitabili. I cuscini potranno essere adottati recandosi presso il negozio “Il Gomitolo” in via Alessi 7 nel centro storico di Perugia contribuendo così a sostenere le attività della onlus.

L'associazione "Un'idea per la vita Onlus" opera da tre anni nel territorio regionale. La sua mission è quella di sensibilizzare in merito all'importanza della prevenzione anticipando la formazione delle malattie oncologiche femminili. Attraverso numerosi progetti, l'associazione supporta i malati e i loro familiari che vivono un momento particolare della loro vita.