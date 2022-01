Perugia, la crisi delle famiglie si riflette anche sulla sicurezza stradale: sempre più auto senza assicurazioni e revisione

Se nei locali e nelle piazze i perugini, secondo l'Arma, hanno il massimo rispetto delle norme anti-Covid, sul versate della sicurezza stradale invece la situazione peggiora anche a causa della crisi economica che attanaglia tante famiglie. Il tutto emerge chiaramente dai dati sulle multe elevate dai Carabinieri di Perugia nell'ultima settimana: su 14 sanzioni ben la metà riguardano la mancata revisione dell'auto e l'assenza di copertà assicurativa. Delle mancanze che sono riconduibili al basso potere di acquisto di molti cittadini che non possono mantenere il mezzo. Le altre sanzioni riguardno: due per guida senza patente; una per guida con patente revocata;tre per divieto di sosta; è una per uso telefono cellulare alla guida.