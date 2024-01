Corse clandestine notturne a Perugia. "Denunce da San Sisto a Fontivegge". Il bilancio di sei mesi di controlli

A Perugia, in particolare in alcune zone cittadine periferiche, si svolgono delle corse clandestine in notturna con tanto di scommesse sui vincitori? Un interrogativo che da circa un anno scuote l'opione pubblica senza però trovare delle conferme o smentite. Le presunte corse clandestine sono approdate in consiglio comunale grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere Marko Hromis che ha ricordato che le denunce sono pervenute in particolare dai quartieri di San Sisto e Fontivegge.

"Un fenomeno - ha spiegato il consigliere comunale Marko Hromis (Pd) - che non solo rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini ma comporta anche disagi per i rumori notturni e rischi di danni a beni pubblici e privati. Per questo chiediamo alla giunta se conosca tale fenomeno, la sua effettiva diffusione in città e se vi sia un impegno a contrastarlo e a sanzionare i responsabili".

L’assessore alla sicurezza Luca Merli ha riferito che questa è una problematica di cui l’Amministrazione ha avuto sentore tramite segnalazioni da parte dei cittadini avvenute fin dalla scorsa primavera. E' stata attivata sia tramite la polizia locale che estendendo la segnalazione alle altre forze dell’ordine, una rete di controlli in orario notturno che è stata attiva dall'estare fino al 31 dicembre 2023. "Tutte le forze dell’ordine e la polizia locale - ha concluso l'assessore Merli - hanno effettuato controlli nei turni 19-01 e 01-07 nelle vie indicate nell’esposto, senza riscontrare il fenomeno segnalato delle corse clandestine. Si è solo rilevato che in orari notturni alcuni cittadini percorrono tali vie con i propri mezzi ad alta velocità. In ogni caso Merli ha garantito che i controlli continueranno".