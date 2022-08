Controlli in strada e nelle aree a rischio: due super multe e fermo amministrativo. Nei guai 19enne alla guida di una super-car

Continuano i controlli su strada a PeRugia e territorio confinanti, in vista dell’esodo per le vacanze estive, e finalizzata a prevenire i reati come lo spaccio di stupefacenti, i furti e gli scippi. Il bilancio: identificate 183 persone e sono stati monitorati 71 autoveicoli, due le gravi irregolarità al codice della strada che sono individuate e sanzionate pesantemente.

Il primo caso: ad un trentenne - fermato al posto di controllo in via San Galigano - è stata contestata la guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Subito elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di 866 euro e applicato il fermo amministrativo dell’auto.

Secondo caso: a Corciano, durante un posto di controllo, gli agenti delle Volanti hanno fermato alla guida di un’auto di grossa cilindrata 19enne che, all’atto delle verifiche, è risultato sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita. Il giovane è stato sanzionato ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada, con fermo amministrativo dell'auto.