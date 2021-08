Vaccini a Perugia e Corciano, apre i battenti il punto unico di San Marco: 14 ambulatori, 2mila somministrazioni al giorno

Tra 24 ore Perugia potrà contare su un nuovo e più grande centro vaccinale in grado di effettuare 2mila somministrazioni giornaliere a pieno regime. Dopo l’annuncio del comune di Perugia, arriva il via libera della Regione per il palasport di San Marco che andrà a sostituire gli attuali punti di vaccinazione dell’area del perugino (San Mariano, Torgiano, Ponte D’Oddi e Ponte San Giovanni).

L’area dell’anamnesi sarà gestita da 5 medici che indirizzeranno i vaccinandi verso 14 ambulatori per la somministrazione dei vaccini, ognuno con un infermiere dedicato. La preparazione delle dosi sarà curata da 2 infermieri mentre il triage e la cura delle sale saranno presidiati da 6 operatori sociosanitari. Infine, l’area delle certificazioni, in cui 5 addetti amministrativi, rilasceranno le attestazioni necessarie. Tale organizzazione sarà attiva ogni giorno, sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano.

“Grazie all’apertura del centro di San Marco – sottolinea il Commissario per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo - saremo in grado di raddoppiare nell’area del perugino la capacità vaccinale garantita finora dai centri di San Mariano, Torgiano, Ponte D’Oddi e Ponte San Giovanni, che insieme contavano 7 linee di produzione rispetto alle attuali 14. In questo modo garantiremo in tempi brevi l’intervento vaccinale sulle fasce d’età più giovani come previsto dal piano nazionale e regionale”. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha tenuto a precisare che “tra la chiusura dei precedenti centri e l’apertura di quello di San Marco non ci sarà nessuna interruzione di attività”.