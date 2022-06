Vanno a cena al ristorante, ordinano di tutto e poi alla fine non pagano: "Non abbiamo soldi". Altra denuncia per coppia di "scrocconi"

Li ha visti seduti al tavolo di un ristorante del centro storico e li ha riconosciuti. A quel punto, la proprietaria di un locale dove la coppia aveva cenato qualche giorno prima, senza pagare il conto perché privi di denaro, ha deciso di allertare le forze dell'ordine.

All’arrivo della Squadra Volante, i due erano ancora seduti al tavolo, cenando tranquillamente. Al momento di saldare il conto, la coppia anche in questa circostanza ha risposto negativamente. Sia l’uomo – un cittadino dell’est, classe 1997 – che la donna – una cittadina italiana, classe 2001 – erano entrambi privi di denaro. La 21enne non aveva con sé alcun documento di riconoscimento ed è stata per questo motivo accompagnata presso gli uffici della Questura per procedere con la sua identificazione. I due sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta.