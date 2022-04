Coppia insultata e aggredita alla stazione di Fontivegge, tre denunciati

Sono arrivati in auto, li hanno insultati, picchiati e poi sono ripartiti. Così hanno raccontato alla polizia un 32enne ecuadoriano, e una 41enne colombiana che sono dovuti andare in ospedale per farsi medicare le ferite riportate nell'aggressione. E' successo a Fontivegge

Le indagini della polizia, sulla scorta delle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno portato in direzione di tre dominicani, un uomo e due donne. Dai filmati, gli agenti erano risaliti alla targa dell'auto su cui si erano allontanati, e quindi a dei nominativi e a un indirizzo. Nell'abitazione dove sono andati a bussare, i poliziotti hanno trovato l'uomo, un 32enne, e una delle due donne. Che sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso e minacce gravi. L'uomo, che ha rivendicato la proprietà di una pianta di marijuana all'ingresso dell'appartamento, è stato denunciato anche per questo. Successivamente, è stata individuata anche la seconda donna anche lei denunciata.

Da chiarire i contorni dell'episodio in un quadro generale di tensione tra gruppi di cittadini del Sud e de Centro America, ultimo episodio in ordine di tempo una rissa con bastoni e machete alle due del pomeriggio proprio davanti alla stazione.