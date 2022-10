Fine settimana blindato a Perugia, ben 11 posti di blocco: multato automobilista che ha segnalato con i fari la polizia

Oltre al progetto “Borghi Sicuri”, proseguono senza sosta anche i controlli straordinari del territorio fortemente voluti dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai con l’obiettivo di prevenire i reati i furti e la prostituzione su strada. In campo a Perugia e provincia una task-force formata da Volanti e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino e, in particolare, la zona della stazione Fontivegge, via Sicilia, Madonna Alta, via Martiri dei Lager, via del Macello e le zone di Ripa e Sant’Egidio dove, nel corso degli 11 posti di controllo, sono state identificate 133 persone e controllati 64 veicoli. Multato un automobilista che è stato notato dagli agenti mentre segnalava la presenza di un posto di controllo mediante l’impiego dei dispositivi luminosi. Il codice della strada su questo è chiaro: Non è lecito avvisare con gli abbaglianti: i fari – dice il Codice della strada – vanno usati solo quando è previsto dalla norma, cioè quando servono perché è buio e non si vede, non per segnalare la presenza della Polizia. In questo caso, si rischia la sanzione da 41 a 168 euro.