Oltre sette anni di condanna per spaccio: rintracciato e portato in carcere

Nella sua carriera di spacciatore ha messo in fila 6 anni, 7 mesi e 16 giorni di condanne. Gli agenti della questura lo hanno rintracciato durante dei controlli a Fontivegge, finalizzati proprio al contrasto dello spaccio e dei reati di cosiddetta microcriminalità.

Per il 30enne tunisino, condannato anche per ricettazione e risultato irregolarmente in Italia, si sono aperte le porte di Capanne.