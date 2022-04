Sicurezza, controlli in centro e in zona Fontivegge

Dal centro alla stazione di Fontivegge. Qui si sono concetrati i controlli disposti dal questore Giuseppe Bellassai, con l'intento di prevenire furti e reati legati alla droga. Il monitoraggio ha riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino e, in particolare, la zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia dove sono state identificate 46 persone e controllati 20 veicoli controllati.

Nel corso dell'attività, gli agenti hanno identifica un 47enne destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Perugia. Per questo è stato denunciato.

In via Scavalcati, invece, dopo una segnalazione, gli agenti hanno fermato un uomo di 64 anni a cui hanno sequestrato un coltello a serramanico per cui è stato denunciato. In una borsa 6 flaconi di metadone, risultati regolarmente prescritti. Le verifiche contro la prostituzione in strada, invece, non ha dato riscontri.