Controlli in centro storico, clandestino già espulso denunciato e accompagnato a un centro per il rimpatrio

Nottata di controlli in centro storico. In campo gli agenti della questura e la polizia locale. Accertamenti finalizzati anche alla verifica del rispetto delle normative anti covid che si sono protratti anche all'interno di alcuni locali.

In un uno di questo, gli agenti hanno trovato un cliente che, alla richiesta dei documenti, ha risposto di non averli con sé e che, al successivo controllo in questura, è risultato essere stato espulso dal questore di Perugia, quindi ancora in Italia in maniera irregolare. A carico dell'uomo, un 37enne nigeriano, anche diversi precedenti per droga, rapina e lesioni. E' stato accompagnato a Potenza, al centro di permanenza e rimpatrio dopo una nuova denuncia per non aver rispettato l'espulsione.