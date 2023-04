Scaglia il cane contro un poliziotto per evitare il controllo: il "pugno di ferro" del Questore contro il violento

Oltre ad una denuncia per lesioni, per giunta su un pubblico ufficiale, arriva un altro provvedimento a carico del 31enne che nei giorni scorsi aveva scatenato il proprio cane contro gli agenti per evitare un controllo. Il cane aveva morso uno degli operatori provocandogli delle lesioni e le cure del Pronto Soccorso. Il Questore di Perugia ha adottato nei confronti dell'uomo il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune del Capoluogo per almeno 3 anni. In caso di suo ritorno senza autorizzazione rischia fine a sei mesi di carcere. Il 31enne è residente fuori regione ed era solito venire a Perugia per via della presenza in città della sua fidanzata.