Prepo, auto sospetta si muove nell'area residenziale. Nello slip tante dosi di coca e un tesoretto in banconote

Inseguimento a piedi e cattura di un 27enne con precedenti penali che era finito nel mirino dei carabinieri di Perugia che stavano sorvegliando il quartiere di Prepo per arginare il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Il giovane era stato notato mentre si aggirava in auto a bassa velocità nella zona residenziale. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi a bordo dell'auto ma in poco tempo i militari lo hanno raggiunto, fermato e chiesto i documenti: ma a quel punto il sospettato è sceso repentinamente dal veicolo ed ha violentemente spintonato i Carabinieri, cercando di dileguarsi a piedi. Ma la fuga è durata poche decine di metri. Sottoposto a perquisizione personale – occultato negli slip dell’uomo – è stato sequestrato un involucro di cellophane contenente 63 grammi di cocaina e 950 euro in banconote frutto di attività

illecita di spaccio. L’arresto è stato convalidato ed è stato disposto nei confronti del 27enne la

misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.