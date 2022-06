Perugia, controlli antidroga in centro storico: minorenne nei guai

Controlli antidroga da parte della Polizia locale del Comune di Perugia. L’attività di contrasto al consumo di stupefacenti e al degrado urbano è stata svolta dagli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana in centro storico, e ha consentito di sequestrare eroina detenuta per uso personale da un assisano classe ’87.

Dopo la segnalazione alla Prefettura, per l’assuntore è scattato il divieto di espatrio con sospensione del passaporto e di ogni altro documento, con divieto di conseguire tali documenti per alcuni mesi.

Sempre nell’ambito di servizi svolti in centro, gli agenti hanno proceduto a due sequestri di hashish detenute, rispettivamente, da un ragazzo italiano classe 2001 e da un minorenne controllato in via Volte della Pace.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura con l'elevazione di sanzioni amministrative.