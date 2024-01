Maltratta e picchia i genitori per anni, 47enne arrestato

Avrebbe ripetutamente maltrattato i genitori. Non sarebbe stato sufficiente aver disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento per tenere al sicuro dai suoi atteggiamenti anche violenti, il padre e la madre. Perché, avendo ancora le chiavi dell'abitazione, avrebbe continuato a entrare in casa a suo piacimento, incurante del divieto che glielo avrebbe dovuto impedire. Divieto imposto di fronte alle accuse di maltrattamenti aggravati, estorsione e lesioni volontarie.

I genitori, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero evitato di denunciare il figlio per paura di una sua reazione. Erano stati, però, i controlli della polizia a evidenziare come, di fatto, nella vita di questa famiglia non era cambiato molto. Così, dopo gli accertamenti che evidenziavano come l'uomo, 47 anni, già in passato era stato sottoposto a procedimenti penali dello stesso tipo, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto e ottenuto l'aggravamento del provvedimento cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto.