Consiglio comunale di Perugia, con le dimissioni di Giubilei, il Pd conquista un seggio in più: eletto Marko Hromis

Le dimissioni dell'ex candidato a sindaco del centrosinistra, Giuliano Giubilei, permettono al Partito Democratico di Perugia di aumentare il proprio numero di consiglieri comunali a Palazzo dei Priori. Infatti al posto del giornalista Rai, entra il primo dei non eletti Marko Hromis che, nel consiglio comunale di oggi, ha dichiarato di aderire al gruppo PD a cui è spettato, per il più alto tra i quozienti elettorali delle liste di coalizione, il seggio in sostituzione del candidato sindaco.

Marko Hromis, nato a St.Julien en Genevois (Francia) il 24-06-1983, è laureato in Politica Estera e Sistema Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. Votazione 110 e lode. Lavora come impiegato in una importante azienda con sede a Corciano dove si occupa amministrazione, gestione del personale, pubbliche relazioni, marketing, rapporto con fornitori, lavoro al pubblico e lavoro d'ufficio.