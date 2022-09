Abbonamento scolastico dei bus non a rate, anche il Consiglio comunale di Perugia insorge: la mozione salva-famiglie

“Busitalia deve ripristinare il servizio di rateizzazione dell’abbonamento annuale sul Tpl per gli studenti”. Anche il consiglio comunale prenderà decisione sul blocco imposto da Bus Italia nonostante l'invito della Regione a non farlo per non penalizzare le famiglie. La mozione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio dopo il voto favorevole al testo del centrodestra dall'assemblea nella seduta di oggi.

L’atto ricorda che in Umbria gli studenti possono usufruire di un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale emesso da Busitalia dal primo settembre al 31 agosto. "Busitalia, negli anni precedenti la pandemia - si legge nella mozione - aveva consentito la rateizzazione del costo dell’abbonamento annuale studenti alle famiglie che sottoscrivevano più di un abbonamento scolastico, ma dagli organi di stampa è emerso che tale agevolazione è stata revocata dalla stessa Busitalia per l’anno scolastico in corso, giustificando la decisione per l’acuirsi di vari problemi".

L’atto rileva che questa è la fase dell’anno in cui le famiglie si trovano ad affrontare maggiori costi legati al ritorno a scuola dei figli, oltre all’aumento dei prezzi al consumo e, soprattutto, delle bollette dell’energia e del gas. La possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento scolastico andrebbe non solo incontro alle esigenze delle famiglie, ma porterebbe anche altri vantaggi (in particolare incentivando l’utilizzo del Tpl da parte degli studenti e favorendo la diminuzione del traffico veicolare in città).

Con la mozione si cerca tramite la Giunta comunale di trovare l'accordo con Bus Italia per consentire la rateizzazione del costo alle famiglie che sottoscrivono abbonamenti annuali scolastici per importi superiori a 400 euro.