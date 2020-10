Coronavirus, il bollettino sulle condizioni del Cardinale Bassetti. Positivo anche il vescovo Salvi

Sta relativamente bene il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha trascorso "serenamente", nel suo appartamento in arcivescovado a Perugia, la prima giornata di paziente positivo al Covid-19. Le sue condizioni generali di salute sono in miglioramento e non destano preoccupazione. In queste ore stanno giungendo da tutta Italia numerosi attestati di affetto e vicinanza umana e spirituale al Cardinale, che ringrazia assicurando a tutti un ricordo nella preghiera. In modo particolare a quanti, come lui, stanno vivendo questa difficile prova. L’invito è a non rassegnarsi e a guardare con speranza alla Croce. Positivo ma senza sintomi anche il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, attualmente in quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.