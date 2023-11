Perugia, spesa al supermercato e in profumeria senza pagare: condannata

Furti in serie in quattro attività commerciali nell’arco della stessa giornata, con tanto di riprese video che la inchiodano.

Una 28enne è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di furto aggravato. La donna avrebbe taccheggiato quattro attività commerciali tra supermercati, profumerie e negozi di abbigliamento, rubando diversi oggetti e prodotti, nascondendoli all’interno di una borsa schermata con la carta stagnola per evitare che scattasse l’allarme anti taccheggio.

L’imputata era stata ripresa dal sistema di videosorveglianza mentre prelevava i prodotti dagli scaffali e li nascondeva, passando poi oltre le casse senza pagare.

Il giudice l’ha condannata a 1 anno e 8 mesi e al pagamento di 500 euro di multa per furto aggravato in continuazione, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche e la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in quanto “i beni oggetto del reato avevano un valore elevato”.