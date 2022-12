Concertone Rai di Capodanno a Perugia: approvato il piano sicurezza, in azione la Protezione civile

Approvato dalla Giunta regionale il Piano di Protezione civile per la sera del 31 dicembre quando si svolgerà in piazza IV Novembre con diretta su Rai 1 del Concertone per il Capodanno 2023. Obiettivo: organizzare il controllo della viabilità, l’accesso e il deflusso del pubblico attraverso il controllo e la sorveglianza dei volontari perugini di Protezione civili e di altri organizzazioni regionali di volontariato.

Le attività del Piano di Protezione civile sono essenzialmente di tre tipi: controllo dei flussi pedonali in ingresso e in uscita nelle aree interessate dall’evento musicale in piazza IV Novembre e agevolazione dei flussi nelle aree circostanti; supporto alle forze di Polizia locale al servizio della manifestazione in una serie di punti strategici; azioni di monitoraggio nelle aree interessate dalla manifestazione e trasmissione delle informazioni alla Centrale operativa comunale (C.O.C.).

Per l’attuazione del Piano saranno coinvolte, secondo i diversi ruoli, le strutture comunali (Struttura organizzativa Sicurezza, Protezione civile comunale, Responsabili di funzione previsti dal Piano Multirischi, Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile Perusia) e strutture esterne di supporto (associazioni di volontariato aderenti alla Consulta regionale di volontariato di Protezione civile, Centrale Operativa Umbria Soccorso (118), Croce Rossa Italiana, Gest – Gesenu, Prait).

“L’approvazione del Piano rappresenta un importante contributo all’organizzazione del grande evento di Capodanno che Perugia ha l’onore di ospitare – commenta l’assessore Luca Merli -. Un evento che ci vede impegnati a lavorare su più fronti e in sinergia con tutti i soggetti competenti per assicurare una serata indimenticabile e all’insegna della serenità ai perugini e ai tanti turisti che la città si prepara ad accogliere”.