Municipale di Perugia, altro passo importante per dotare gli agenti del Teser. Previsti corso di formazione e una sperimentazione

Approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrodestra che prevede la dotazione per la polizia locale dell’arma a impulsi elettrici modello “Taser X2”. La potenziale nuova arma - secondo la Lega - è motivata dal fatto che con l’aumento dei pattugliamenti della Municipale - in collaborazione con le altre forze dell'ordine - salgano i rischi di subire aggressione da parte degli agenti, come è già accaduto più volte.

Per tali ragioni, sostengono i promotori, occorre dotare la polizia locale "di strumenti e armi idonei alla propria protezione e, in particolare, il cosiddetto “Taser” o arma a impulsi elettrici, che ha lo scopo di immobilizzare eventuali aggressori".

Va ricordato che il ministero dell’Interno ne ha deliberato l’utilizzo da parte della polizia di Stato a far data dal 14 marzo 2022; i risultati che ne sono conseguiti sono stati giudicati positivi. Ora il passaggio del teser al consiglio comunale per l'approvazione che appare scontata visto che la maggioranza è compatta. L'emendamento, se avrà il via libera, impegnera il sindaco e la Giunta ad avviare dei protocolli d'intesa con Asl, formazione di due agenti, avvio della fase di sperimentazione. Una sperimentazione di almeno un anno che se darà frutti positivi vedrà estendersi a tutte le pattuglie il teser.