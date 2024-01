Perugia, colpo in una profumeria del centro storico

Nuova razzia in centro storico. Colpo in una profumeria di corso Vannucci intorno alle 10.30. Secondo le ricostruzioni il ladro è entrato, ha agguantato alcuni profumi ed è scappato per i vicoli. È anche riuscito a eludere la vigilanza. Ora indaga la polizia.

È l'ennesimo furto nei negozi del centro. Al vaglio anche la videosorveglianza. La profumeria era stata depredata anche alcuni giorni fa e a dicembre.