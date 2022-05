Perugia, colpi di fucile vicino alle case: gatto ferito da 40 pallini di piombo

Un gatto è stato ferito con un colpo di fucile e raggiunto da almeno 40 pallini di piombo. L'episodio è avvenuto in via San Girolamo la notte tra il 23 e il 24 aprile, nei pressi delle abitazioni.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni: qualcuno con un fucile da caccia ha sparato a un gatto domestico sterilizzato che non si allontana mai dalle case.

Il referto e le lastre del veterinario non lasciano dubbi: 40 pallini di piombo hanno raggiunto il gatto e sono rimasti nel suo corpo. L'animale è sopravvissuto, ma non potrà essere operato e dovrà convivere con circa quaranta pallini di piombo in corpo.

Un colpo di fucile è stato, però, sentito anche oggi, intorno alle ore 16, sempre vicino alle case, suscitando rabbia e preoccupazione nei residenti della zona.