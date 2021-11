Giornata della colletta alimentale, il Vescovo di Perugia tra i volontari per raccogliere le offerte dei cittadini

Da 25 anni, con coraggio e seguendo l'insegnamento del Vangelo, il Banco Alimentare anche a Perugia raccoglie la generosità delle famiglie per poter donare alimenti a chi è talmente in difficoltà economica tanto da non potersi garantire neanche i pasti quotidiani. Il compleanno di questa importante istituzione oggi è stata celebrata, come sempre, nei supermercati per ricevere dai clienti solidali i prodotti acquistati per i poveri. In prima linea anche il Vescovo di Perugia, Marco Salvi, che prima ha visitato il magazzino della solidarietà insieme al presidente Valter Venturi e poi ha vestito i panni del volontariato andando a sensibilizzare le persone all'Ipercoop a fare la colletta alimentare, di cui oggi è la giornata nazionale. Il Vescovo ha ancora parlato a lungo con le famiglie, raccogliendo anche molte testimonianze su un momento sociale e umano molto difficili per tanti. Per chi non ha donato c'è ancora tempo nei prossimi giorni: sarà possibile donare la spesa online: dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com; inoltre fino al 5 dicembre anche attraverso le Charity Card di Epipoli (con “carte” da 2, 5 o 10 euro) disponibili nei supermercati aderenti oppure sul sito www.mygiftcard.it. Queste donazioni verranno quindi convertite in alimenti.