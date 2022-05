Code e rallentamenti in uscita da Perugia, traffico bloccato tra Prepo e Balanzano

Martedì mattina si ripete quanto avvenuto ieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle e l'innesto della E45. Se ieri le code erano tra Collestrada e Perugia, stamattina il traffico bloccato è in senso inverso, da Perugia verso Ponte San Giovanni.

Auto e mezzi pesanti sono incolonnati sulla corsia di destra del raccordo da Prepo allo svincolo di Balanzano, in direzione sud, verso Todi.

A causare i rallentamenti i lavori iniziati lungo al E45 dall'uscita Balanzano fino a Montebello, con restringimento della carreggiata.

I mezzi sono, al momento, in coda in direzione sud, con vistosi rallentamenti che per le auto che percorrono la strada all'imbocco della E45 in direzione Collestrada, sia per chi deve uscire a Ponte San Giovanni.