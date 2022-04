Dopo le violazioni sulle norme anti-covid, ora anche scontri violenti: chiuso un'altra volta Afro-Market

Disposta la chiusura e la sospensione di un’attività commerciale di Perugia, per un periodo di 15 giorni, su ordine del Questore di Perugia a riguardo di un Afro-Market dopo che nello scorso fine settimana all’interno del locale è avvenuto un violento scontro che ha coinvolto il titolare dell’esercizio e alcuni avventori. L’immediato intervento degli agenti delle forze dell'ordine ha scongiurato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. L’esercizio era già noto alle Forze dell’Ordine in quanto più volte, durante il periodo di emergenza legato alla diffusione del contagio da Covid-19, era stato sanzionato perché in violazione della normativa allora vigente. "Il grave allarme sociale - si legge nella nota della Questura - suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il Questore di Perugia a disporne la chiusura per un periodo di 15 giorni, in modo da prevenire il reiterarsi di tali gravi episodi".