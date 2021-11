Tutti a ballare senza distanziamento e mascherine in un pub-etnico: chiuso locale dalla Municipale a Perugia

Blitz della Municipale di Perugia - insieme ai colleghi dell' Unità operativa Territoriale Ufficio Controlli Commerciali - questa notte a Fontivegge. Il personale del Comune ha provveduto a mettere i sigilli e chiudere per 5 giorni il pubblico esercizio africano in via Fontivegge 31, per violazione delle norme covid oltre naturalmente alla sanzione pecuniaria di 400 euro. All'interno c'erano 85 persone che ballavano e consumavano cibi e bevande senza distanziamento ed alcuni senza mascherina. Soddisfatto l’Assessore Luca Merli, del Sindaco e di tutta l’Amministrazione per la continua attenzione della Polizia Locale in particolare nel quartiere di Fontivegge. “Questo è il segnale - ha dichiarato l’ Assessore alla Sicurezza Luca Merli - che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere piu vivibile e sano.”