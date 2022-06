Le schiave del sesso gestite dalla mala-cinese: appartamenti lager a Corciano, Bastia Umbra e Assisi. Chiuse a chiave da una coppia di aguzzini

Chiudevano nelle stanze le ragazze, le rifornivano di cibo, acqua e profilattici, e le tenevano lì in attesa di clienti. Due cittadini cinesi, difesi dagli avvocati Patrizia Conti e Gloria Isidori, sono accusati di sfruttamento di donne di nazionalità cinese “al fine di farle esercitare la prostituzione” in alcuni appartamento alla periferia di Perugia, a Corciano, Bastia Umbra e Assisi.

Secondo la Procura di Perugia gli imputati, una coppia di cinesi, avrebbero “mediante l’inserzione di annunci sui siti web” di incontri e di compravendita, con immagini “di donne in abiti succinti e indicazione di numeri di utenza cellulare da contattare”, sfruttato alcune connazionali.

Nei messaggi pubblicitari erano indicate le utenze telefoniche alla quali avrebbe risposto una degli imputati, che avrebbe fornito data, orario, luogo e prezzo degli incontri, con definizione delle prestazioni sessuali possibili”.

Gli imputati avrebbero avuto la “disponibilità degli appartamenti” dove tenevano le ragazze “con fornitura di cibo, profilattici e quant’altro necessario per l’esercizio della prostituzione” con le ragazze “lasciate senza possibilità di uscita non avendo le chiavi di ingresso”.

Le giovani sarebbero state accompagnate negli appartamenti dagli imputati, lasciate lì a lavorare per tutto il giorno e poi riportate in altri locali che condividevano con altre prostitute.

Le ragazze sarebbero giunte in Italia attraverso un’agenzia di viaggio cinese, alla quale versavano la somma di circa 20 mila euro per il viaggio aereo, e costrette a prostituirsi per ripagare il debito.

La Polizia, nel corso dell’indagine, aveva fermato e interrogato un centinaio di clienti, ricostruendo le modalità di sfruttamento delle giovani.