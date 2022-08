Perugia, "Chi ha ucciso Meredith Kercher?", un documentario Paramount+ ripercorre il delitto

“Chi ha assassinato Meredith Kercher?”. È questo il titolo di un nuovo documentario della Paramount+ che segue il caso di omicidio del 2007 e le vicende processuali relative alla morte della studentessa inglese.

La serie in due parti svela le indagini sulla morte di Kercher e su come il dito sia stato puntato contro la coinquilina di Kercher Amanda Knox e il suo fidanzato Raffaele Sollecito (assolti in via definitiva dalla Cassazione). L’unico condannato è Rudy Guede, recentemente tornato libero per fine pena.

Raffaele Sollecito ha parlato con il “DailyMail” dicendo di provare ancora oggi “quell’amarezza, anche se sono andato avanti con la mia vita. Mi pento di essere stato immaturo. Ma eravamo giovani. Eravamo soli, voglio dire, un po’ sciocchi, non capivamo cosa stesse succedendo. Se la compagna di stanza della tua ragazza viene uccisa, tutti reagiscono in modo diverso - ha afferma Sollecito, che aggiunge - È molto difficile quando una persona a cui tieni viene persa per sempre. Ma la verità è che non ho nulla a che fare con questo omicidio. Spero che un giorno lo accetteranno”.

Il commissioning editor di Paramount+, Dan Louw, ha affermato: “Nessuno è mai stato ritenuto pienamente responsabile del tragico omicidio di Meredith e questa nuova serie per Paramount Plus offre una prospettiva completamente diversa a una delle indagini sull’omicidio più famigerate e fraintese di tutti i tempi”.